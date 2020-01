Omnisport

Boxe : Wilder, Fury… Le clan Joshua lâche une réponse claire !

Publié le 25 janvier 2020 à 13h35 par A.C.

Eddie Hearn, promoteur d’Anthony Joshua, s’est exprimé au sujet de l’avenir proche de son protégé.

Tous les yeux sont rivés sur Las Vegas, où se déroulera le 22 février prochain, le combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury. La ceinture de champion du monde WBC des poids-lourds et en jeu et le vainqueur sera donc le seul obstacle sur le chemin d’Anthony Joshua, qui n’a jamais caché sa volonté de devenir champion du monde incontesté des poids-lourds, réunissant toutes les ceintures.

« Joshua veut un combat contre le vainqueur de Wilder-Fury »