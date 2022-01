Omnisport

Boxe : Un combat entre Ngannou et Fury... c’est possible !

Publié le 4 janvier 2022 à 23h35 par A.C.

Francis Ngannou semble vouloir quitter le monde de l’UFC pour s’essayer au moins une fois à la boxe anglaise et pas contre n’importe qui, puisqu’il souhaiterait défier Tyson Fury.

Si en ce mois de janvier le combat pour la réunification des titres poids lourds de l’UFC contre Cyril Gane l’attend, Francis Ngannou regarde déjà au-delà. Le Camerounais a en effet plusieurs fois annoncé vouloir se reconvertir en boxe anglaise, avec notamment des échanges musclés avec Tyson Fury. Lors d’un récent entretien accordé à TMZ Sports , il a une nouvelle fois remis le sujet sur la table. « C'est une chose à laquelle j'ai toujours pensé. Je ne me vois pas prendre ma retraite sans avoir boxé avant » a expliqué Ngannou. « Tyson Fury, Deontay Wilder, j'aimerais me tester avec des boxeurs de ce niveau. Ce n'est pas le même sport, j'en ai conscience, mais je suis dans le top de mon sport. Et au final, je suis sûr que si j'arrive à donner mes coups, je peux faire des dégâts ». Mais est-ce vraiment possible ?

Ngannou et Fury devront avoir un peu de patience