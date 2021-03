Omnisport

Boxe : Tyson refuse l'offre en or d'Holyfield !

Publié le 23 mars 2021 à 18h35 par A.C. mis à jour le 23 mars 2021 à 18h42

L’entourage d’Evander Holyfield a annoncé que les retrouvailles avec Mike Tyson ne devraient finalement pas avoir lieu.

Certains pensaient que Mike Tyson allait s’arrêter à un simple combat d’exhibition face à Roy Jones Jr. Finalement, d’autres possibilités ont rapidement été évoquées pour l’ancien Champion du monde américain. Notamment une revanche contre son rival de toujours, Evander Holyfield ! Lors d’un entretien accordé à DAZN tout récemment, ce dernier a toutefois évoqué plusieurs problèmes, mettant la pression sur Tyson et son entourage. « Mon équipe a essayé de faire en sorte que le combat se fasse, mais nous n’avons eu que des excuses. Roy Jones était un bon adversaire pour Mike, mais un combat contre moi serait un événement mondial » a expliqué Holyfield. « Il n’y a absolument aucune raison pour que nous ne le fassions pas. Plus d'excuses. Signe le contrat et monte sur le ring, Tyson. Le monde nous attend ».

« Tyson a décliné toutes les offres »