Omnisport

Boxe : Tony Yoka est prêt pour son prochain défi !

Publié le 9 décembre 2021 à 22h35 par A.C.

Alors qu’il devait affronter Carlos Takam, Tony Yoka va croiser les gants avec le Congolais Martin Bakole le 15 janvier prochain, à Paris Bercy.

Ça devait être le combat capable d’enfin faire passer un véritable cap à Tony Yoka. Malheureusement, il ne va pas affronter Carlos Takam dans l’enceinte de Paris Bercy, au début de l’année 2022. Le boxeur de 40 ans a en effet annoncé s’être blessé au poignet gauche, ce qui l’oblige à déclarer forfait. « J'ai cogné comme un taureau à l'entraînement et je me suis blessé » a expliqué Takam, contacté par L’Équipe . « Ça mine le moral. Je suis très déçu car c'est un combat que le public français attendait ». L’entourage de Yoka a rapidement essayé de trouver une solution, afin d’avoir tout de même un autre adversaire pour cet évènement programmé pour le 15 janvier.

« 15 janvier 2022, l’objectif ne change pas »

Ce sera donc Martin Bakola qui remplacera Carlos Takam au pied levé ! Actuel 18e mondial et donc devant Tony Yoka qui est lui 20e, le Congolais compte 17 victoires pour une seule défaite et a souvent officié comme sparring pour les entrainements d’Anthony Joshua. Ce jeudi, le Français a enfin lancé les hostilités avec une photo de l’affiche du combat, accompagné du message suivant : « 15 janvier 2022, l’objectif ne change pas ». Yoka doit se méfier, car c’est justement en remplaçant que Takam s’était fait connaitre en octobre 2017, en tenant tête à un certain Joshua.