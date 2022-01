Omnisport

Boxe : Tony Yoka annonce la couleur pour son prochain grand combat !

Publié le 13 janvier 2022 à 21h35 par T.M.

Après avoir vu son combat être annulé face à Martin Bakole, Tony Yoka a accepté la proposition de combattre Filip Hrgovic en demi-finale de l’IBF. Un rendez-vous évoqué par le Français.

Et si Tony Yoka se battait prochainement pour une ceinture de champion du monde ? Actuellement, Alexandre Usyk détient les titres IBF-WBA-WBO des lourds et il pourrait prochainement être face au Français. Mais pour cela, le champion du monde 2016 devra se défaire de Filip Hrgovic. Si Joseph Parker et Andy Ruiz Jr ont refusé ce combat, Tony Yoka n’a lui pas mis longtemps avant d’accepter ce rendez-vous pour devenir le challenger d’Usyk.

« J'attendais une proposition de ce genre pour changer de dimension »