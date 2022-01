Omnisport

Boxe : Usyk, Joshua... Klitschko envoie Fury dans les cordes !

Publié le 12 janvier 2022 à 22h35 par A.C.

Les propos de Tyron Fury à l’encontre de Oleksandr Usyk ont beaucoup fait réagir dans le monde de la boxe, notamment l’ancien champion du monde Wladimir Klitschko.

Dans le clan Fury on commence à être habitués aux polémiques. Alors qu’il se prépare à affronter Dillian Whyte pour défendre son titre WBC, Tyson Fury a fait un nouvel écart en accusant Oleksandr Usyk de s’être dopé lors de sa victoire sur Anthony Joshua. « AJ a laissé un petit homme rempli de stéroïdes venir des poids moyens et lui prendre toutes ses ceintures » a-t-il lancé, dans une vidéo sur Instagram . « Il va falloir faire appel à un vrai bombardier britannique comme moi pour les récupérer ! Je vais devoir prendre ses ceintures à cette petite tête stéroïdée et les ramener en Angleterre ». Des propos qui n’ont pas tardé à faire réagir dans le monde de la boxe.

« Il devrait d’abord se regarder dans un miroir »