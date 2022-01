Omnisport

Boxe : Francis Ngannou prend rendez-vous pour un combat face à Fury !

Publié le 6 janvier 2022 à 19h35 par T.M.

Alors que Francis Ngannou s’apprête à affronter Cyril Gane en MMA, l’idée de le voir affronter Tyson Fury ne cesse de prendre de l’ampleur.

D’ici quelques jours, le monde de la MMA aura les yeux rivés sur l’énorme combat prévu entre Francis Ngannou et Cyril Gane. A 35 ans, le Camerounais est très attendu, puisque son avenir dans l’octogone pourrait se jouer lors de ce combat. Quid alors de la suite ? Des plans sont déjà évoqués pour une possible reconversion dans la boxe. Et Ngannou est notamment évoqué pour un combat face à ni plus ni moins que Tyson Fury. D’ailleurs, ces dernières heures, les deux hommes se sont écharpés sur les réseaux sociaux.

« Je t’affronterai selon les règles que tu veux »