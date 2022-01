Omnisport

Boxe : Tyson Fury accuse Oleksandr Usyk... de s’être dopé !

Publié le 12 janvier 2022 à 18h35 par A.C.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Tyson Fury s’est attaqué une nouvelle fois à Anthony Joshua, mais n’a également pas épargné Oleksandr Usyk.

Tout est déjà prévu pour la première partie de 2022. Anthony Joshua va en effet retrouver Oleksandr Usyk et essayer de lui reprendre les ceintures de champion du monde WBO, WBA et IBF. De son côté, Tyson Fury va devoir défendre son titre WBC face à son compatriote Dillian Whyte... mais ne semble pas vraiment concerné sur ce combat. Voilà des semaines que le Gipsy King parle d’une unification des titres, allant même jusqu’à faire une offre à Joshua pour qu’il le laisse directement combattre Usyk, qui assure pourtant vouloir respecter la clause de revanche.

« AJ a laissé un petit homme rempli de stéroïdes venir des poids moyens et lui prendre toutes ses ceintures »