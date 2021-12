Omnisport

Boxe : Pour le clan Fury, Joshua est fini !

Publié le 10 décembre 2021 à 23h35 par A.C.

John Fury, père de Tyson Fury, ne pense pas qu’Anthony Joshua va un jour revenir au top de la catégorie poids lourds, après sa défaite face à Oleksandr Usyk.

Comme face à Andy Ruiz Jr en 2019, Anthony Joshua a perdu ses ceintures WBO, WBA et IBF face à Oleksandr Usyk. La différence, c’est que le gaucher ukrainien a infligé une véritable leçon au Britannique et ils sont de plus en plus nombreux à se demander s’il pourra vraiment récupérer ses titres. La réponse arrivera très vite, puisque Joshua semble parti pour organiser une revanche face à Usyk, qui pourrait se tenir au printemps prochain.

« C’est fait, dans sa tête c’est terminé »