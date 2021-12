Omnisport

Boxe : Joshua, Fury… L’énorme mise au point du clan Usyk !

Publié le 9 décembre 2021 à 12h35 par Th.B.

Sorti vainqueur d’Anthony Joshua en septembre dernier, Oleksandr Usyk aurait pu jusqu’à mardi espérer se mesurer à Tyson Fury pour l’unification des ceintures chez les poids lourds. Néanmoins, la revanche face à Joshua est la seule option pour le promoteur de l’Ukrainien.

Alors qu’il a récemment été question de la possibilité qu’Anthony Joshua accepte de se retirer et de mettre de côté ses plans de revanche face à Oleksandr Usyk pour qu’un combat d’unification des ceintures ait lieu entre Tyson Fury et l’Ukrainien, la World Boxing Council ou WBC s’est montrée cash sur le sujet en obligeant Fury à combattre son challenger obligatoire Dillian Whyte mardi. « La WBC ordonne par la présente le début de la période de négociations, conformément à notre règlement, pour le combat obligatoire entre le champion du monde des poids lourds, Tyson Fury, et son challenger et champion intérimaire Dillian Whyte » . Et cette annonce officielle de la WBC a conforté le clan Usyk dans son idée initiale, à savoir la revanche face à Anthony Joshua.

« Usyk n'a jamais espéré combattre Fury, AJ est le prochain pour Usyk »