Boxe : Les révélations du clan Joshua sur le futur combat contre Fury !

Publié le 12 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Si Anthony Joshua défie ce samedi soir Kubrat Pulev, le monde de la boxe ne parle déjà que de son futur combat contre Tyson Fury. Des précisions ont été apportées à propos de cela.

Ce samedi soir à Wembley et devant 1000 spectateurs, Anthony Joshua défend ses titres WBO, IBF et WBA contre le Bulgare Kubrat Pulev. Pourtant, les observateurs du noble art ont déjà les yeux rivés sur le prochain combat de Joshua, contre Tyson Fury. Prévue pour 2021, cette opposition décernera le titre de champion du monde incontesté des poids lourds, puisque Fury détient la seule ceinture qui manque à Joshua (WBC). Alors que le Gipsy King a dernièrement provoqué encore une fois l'Anglais, les modalités de l'organisation du combat sont encore à prévoir.

« J’espère que tout sera réglé dans les prochaines semaines »