Boxe : Joshua déjà fatigué d’attendre Usyk ?

Publié le 17 mars 2022 à 20h35 par A.C.

Anthony Joshua pourrait accepter un autre combat, puisque sa revanche face à Oleksandr Usyk est pour le moment en suspens à cause de la situation critique en Ukraine.

Le monde la boxe est directement touché par la situation en Ukraine, puisque plusieurs boxeurs ont raccroché les gants pour aller défendre leur pays. C’est le cas de Oleksandr Usyk, qui devait remettre les ceintures WBO, WBA et IBF en jeu face à Anthony Joshua, qu’il a battu en septembre dernier. Du côté du Britannique on ne souhaite évidemment pas du tout mettre la pression sur Usyk et on s’est plusieurs fois dit prêts à l’attendre. D’ici là, les choses pourraient avancer parallèlement, puisque de l’autre côté de la Manche un autre défi semble prendre forme pour Joshua avec Joe Joyce, qui n’est autre que le boxeur contre lequel Tony Yoka a remporté sa médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro.

« Nous avons établi un premier contact, mais je ne pense pas qu'ils accepteront »