Boxe : Francis Ngannou prévient Tyson Fury !

Publié le 16 mars 2022 à 18h35 par A.C.

Francis Ngannou, champion du monde poids lourds de l’UFC, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet d’un possible combat face à Tyson Fury, star de la boxe anglaise.

C’est une affiche qui en fait saliver plus d’un... mais qui pourrait bien rester un rêve, comme cela est souvent arrivé par le passé. Véritables icônes de leurs sports respectifs, Tyson Fury et Francis Ngannou semblent se tourner autour depuis quelque temps. Le Camerounais a en effet toujours assuré vouloir faire un détour par la boxe anglaise avant de prendre sa retraite et quoi de mieux que d’affronter ce qui se fait de mieux en ce moment ? Nombreux ne semblent toutefois pas croire à une réussite de Ngannou face à l’un des meilleurs boxeurs de la planète, mais l’intérêt d’un tel combat semble uniquement être économique, puisque les gains de l’UFC sont quasiment décuplés sen boxe.

« Ce qui doit arriver arrivera, mais selon mes termes et mes conditions »