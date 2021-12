Omnisport

Boxe : Fury prend rendez-vous avec Usyk !

Publié le 11 décembre 2021 à 15h35 par A.C.

Tyson Fury doit défendre son titre WBC face à Dillian Whyte, mais semble déjà tourné vers l’avenir, avec Oleksandr Usyk.

Non, Anthony Joshua ne va pas s’écarter. Alors qu’un possible combat entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk dès ce printemps a été évoqué, la WBC a mis fin aux débats. Fury devra combattre Dillian Whyte le plus rapidement possible, s’il ne veut pas perdre son titre de champion du monde arraché à Deontay Wilder. Du côté d’Usyk on assure ne jamais avoir hésité, puisque Joshua avait rapidement décidé d’activer sa clause de revanche. « Exactement, AJ est le prochain pour Usyk » a expliqué Alexander Krassyuk, promoteur de l’Ukrainien. « Fury ? Des discussions ont eu lieu, mais Usyk n'a jamais vraiment pris en considération l’option Fury ».

« Hey Oleksandr, j’arrive ! »