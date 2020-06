Omnisport

Boxe : Fury l’assure, Wilder n’avait aucune chance !

Publié le 13 juin 2020 à 20h35 par A.C.

Tyson Fury, champion du monde WBC des poids-lourds, est revenu sur sa victoire face à Deontay Wilder.

Si leur premier combat a grandement déçu, le second n’est pas loin d’être l’un des meilleurs de la décennie. Après une longue traversée du désert faite de drogues, alcool et dépression, Tyson Fury est revenu sur le toit du monde en battant Deontay Wilder, pourtant considéré comme l’un des meilleurs puncheurs de l’histoire... si ce n’est LE meilleur. Un combat qui a impressionné et qui semble avoir redistribué les cartes dans la catégorie reine.

« J’étais tout simplement trop bon pour Wilder »