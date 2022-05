Omnisport

Boxe : Ce message fort sur la défaite de Tony Yoka !

Publié le 15 mai 2022 à 21h35 par Thibault Morlain

Ce samedi, Tony Yoka s’est logiquement incliné face à Martin Bakole, qui était au-dessus. Une défaite qui pourrait toutefois être un mal pour un bien.

Après 11 victoires en 11 matchs chez les professionnels, Tony Yoka souhaitait continuer sur sa lignée et se défaire de Martin Bakole pour se rapprocher du top 10 chez les poids lourds. Malheureusement, le champion olympique de 2016 devra encore patienter avant de grimper les marches. En effet, face au Congolais, Yoka n’a jamais réussi à inquiéter son adversaire. Plus fort, Bakole a d’ailleurs mis le Français au sol à deux reprises et c’est ce qui lui a permis au final de s’imposer.

« Ce combat, ça va le faire progresser »