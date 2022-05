Omnisport

Boxe : Tony Yoka annonce la couleur pour son prochain combat !

Publié le 11 mai 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

Ce samedi, Tony Yoka a rendez-vous avec Martin Bakole. Un combat sur lequel s’est prononcé le Français.

La Conquête se poursuit pour Tony Yoka. Après 11 combats chez les professionnels, le champion olympique 2016 est toujours invaincu. Mais voilà qu’un nouveau défi se présente à lui afin de monter encore au classement. Ainsi, ce samedi, Yoka va devoir se frotter au Congolais, Martin Bakole. Alors que le défi est de taille pour le boxeur français, ce dernier est toutefois prêt à en découdre.

« Je sais qu’il va me donner du fil à retordre »