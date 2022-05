Omnisport

Boxe : Bakole, Usyk… Le message fort de Tony Yoka !

Publié le 14 mai 2022 à 9h35 par Thibault Morlain

Alors que Tony Yoka affronte Martin Bakole ce samedi, le boxeur français a souligné l’importance de ce combat pour la suite de sa carrière et la possibilité de se battre pour un titre de champion du monde.

Ce samedi, face à Martin Bakole, Tony Yoka va tenter de remporter une 12ème victoire en autant de combats chez les professionnels. Pour le champion olympique de Rio, La Conquête passe donc par un combat face au Congolais, un adversaire qui s’annonce coriace pour le Français. Toutefois, Yoka est prêt pour ce grand rendez-vous, d’autant que cela pourrait lui ouvrir de grandes portes pour la suite de sa carrière. Et il en est bien conscient, étant prêt à ce qui l’attend…

« Je n’ai peur de personne »