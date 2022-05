Omnisport

Boxe : Tony Yoka veut combattre au Stade de France !

Publié le 12 mai 2022 à 14h35 par Axel Cornic

Alors qu’il s’apprête à rencontrer Martin Bakole ce samedi à l’Accor Arena de Bercy, Tony Yoka pense déjà aux prochains objectifs de sa carrière.

C’est le retour du poids lourd français le plus connu. Ce 14 mai, Tony Yoka va remonter sur un ring pour affronter le Belge Martin Bakole, qui annonce un grand affrontement. Le Français semble en vouloir à son adversaire de l’avoir empêché d’affronter Filip Hrgovic, ce qui aurait pu lui offrir une chance pour le titre de Champion du monde IBF, actuellement détenu par Oleksandr Usyk. « Je sais qu’il va me donner du fil à retordre. Il faudra se méfier de lui jusqu’à la fin du combat » a tout récemment expliqué Yoka, à RFI . « Je pense que mon explosivité va faire la différence à partir du moment où je vais commencer à enchaîner les combinaisons et les coups. Je sais que je peux le mettre en difficulté à ce moment-là ». En attendant, il semble déjà penser à l’avenir...

« Le but ultime, c’est le Stade de France »