Omnisport

Boxe : Tony Yoka est sous pression avant son combat !

Publié le 13 mai 2022 à 23h35 par Axel Cornic

Ce samedi, Tony Yoka va affronter Martin Bakole à l’Accor Arena de Bercy, dans un combat qui pourrait bien décider de la suite de sa carrière.

On l’a souvent critiqué pour le choix de ses adversaires, ainsi que pour l’absence de chance concrètes de titres en dépit d’une carrière professionnelle qui patine depuis 2017. Ce samedi, Tony Yoka pourra apporter une réponse à toutes ces interrogations, avec son combat face à Martin Bakole. Si ce dernier lui a empêché d’avoir un combat face à Filip Hrgovic et donc un chemin préférentiel vers le titre de Champion du monde IBF, le Français pourra tout arranger en cas de victoire. Cela pourrait en effet lui permettre d’intégrer le top 10 et donc véritablement peser dans sa catégorie, avec un titre WBC qui pourrait bien être laissé vacant par Tyson Fury, ou encore un Oleksandr Usyk, un Anthony Joshua ou même un Deontay Wilder qui vont forcément chercher des adversaires à leur portée.

« On est dans les derniers hectomètres avant une chance mondiale »