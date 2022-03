Omnisport

Boxe : Ça chauffe entre le clan Fury et le clan Joshua !

Publié le 26 mars 2022 à 21h35 par A.C.

Bob Arum a lancé un message clair à Eddie Heranr, qui s’est récemment plaint d’avoir été banni par les promoteurs qui gèrent la carrière de Tyson Fury.

Après des longues semaines d’incertitude, on connait enfin les prochains rendez-vous de la catégorie poids-lourds. Oleksandr Usyk a en effet quitté le front ukrainien pour reprendre son camp d’entrainement en vue de la revanche face à Anthony Joshua. De l’autre côté, Tyson Fury va défendre sa ceinture face à Dillian Whyte et s’il a clairement annoncé que cela pourrait être le dernier combat de sa carrière, en Angleterre les débats autour d’une réunification des titres a refait surface... créant quelques tensions entre les différents camps.

« Il a dit qu’on l’avait banni du combat, mais Eddie, si tu as ton billet tu pourras venir ne t’inquiètes pas »