Omnisport

Boxe : Ce terrible message sur la revanche entre Joshua et Usyk !

Publié le 22 mars 2022 à 17h35 par A.C.

Eddie Hearn s’est montré assez pessimiste concernant le combat prévu entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk.

Ça devait être le grand combat de ce printemps 2022. Après une victoire éclatante sur les terres d’Anthony Joshua en septembre dernier, Oleksandr Usyk avait accepté de respecter la clause revanche présente dans leur contrat... mais beaucoup de choses ont changé. Comme de nombreux sportifs ukrainiens, Usyk a décidé de tout lâcher pour aller défendre son pays natal contre l’invasion russe, remettants donc en cause tout éventuel combat face à Joshua. En Angleterre on parle désormais d’autres options, comme une ceinture de champion intérimaire et un possible combat entre Joshua et son compatriote Joe Joyce.

Usyk prêt à rester en Ukraine comme Lomachenko ?