Boxe : Tyson Fury reçoit un appel du pied XXL pour un choc improbable !

Publié le 21 mars 2022 à 21h35 par B.C.

Alors qu’il a annoncé sa retraite une fois qu’il aura affronté Dillian Whyte le 23 avril prochain, Tyson Fury a clairement affiché son envie de monter sur un ring de catch dans les prochains mois. Et le boxeur britannique est déjà attendu dans le divertissement sportif.

Tyson Fury s’apprête-t-il à disputer son dernier combat de boxe ? Il y a quelques semaines, le Gypsy King a pris tout le monde de court en annonçant sa retraite une fois qu’il aura affronté Dillian Whyte le 23 avril en mettant sa ceinture WBC en jeu. « C'est le dernier combat de ma carrière, je prends ma retraite après ça. 150 millions de dollars en banque, en bonne santé, jeune, je vais acheter un énorme yacht à l’étranger », avait déclaré le boxeur britannique en conférence de presse. Peu après avoir lâché cette bombe, Tyson Fury a parlé de ses projets de jeune retraité, en annonçant son retour à la WWE, après un premier passage concluant dans le catch en 2019 : C’est sûr à un million de pourcents, vous me reverrez à la WWE. Un million de pourcents. » Tyson Fury est très attendu au sein de la célèbre fédération américaine, notamment par Drew McIntyre, avec qui le détenteur du titre WBC a eu quelques échanges animés sur les réseaux sociaux ces dernières années. Interrogé par Metro , la star de la WWE s’est d’ailleurs montrée très confiante à l’idée d’en venir aux mains prochainement avec Tyson Fury.

« Tyson Fury ? J'ai un bon pressentiment à ce sujet »