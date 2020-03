Omnisport

Biathlon : Coronavirus, Jeux Olympiques... Martin Fourcade pousse un coup de gueule !

Publié le 18 mars 2020 à 17h35 par La rédaction

Quintuple médaillé d'or aux JO, Martin Fourcade ne veut entendre personne parler d'un report des Jeux Olympiques pour le moment. Le Français fait passer un message très fort !

Martin Fourcade a décidé de mettre un terme à sa carrière. Après avoir remporté de nombreux titres, le Français de 31 ans a réalisé une carrière de rêve et expliqué qu’à « aucun moment j'aurais pu imaginer ne serait-ce qu'un centième de ce que j'ai pu vivre. Ça a dépassé de très loin tous mes rêves les plus beaux » . Le quintuple champion olympique est aujourd’hui revenu sur les rumeurs qui annoncent le report voire l’annulation des Jeux Olympiques l’été prochain à cause du Covid-19. Désormais retraité, Fourcade pousse un gros coup de gueule !

« Aujourd'hui, je ne vois aucune raison pour reporter ou annuler les Jeux »