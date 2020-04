Omnisport

Omnisport : Usain Bolt évoque le report des Jeux Olympiques de Tokyo !

Publié le 22 avril 2020 à 16h35 par La rédaction

En raison de la pandémie de coronavirus, les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus cet été, auront finalement lieu en 2021. Un choix logique pour Usain Bolt.

Le Comité international olympique a finalement pris la décision de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2021 (du 23 juillet au 8 août 2021). Une décision qui fait suite à la pandémie de coronavirus qui continue de sévir dans le monde. Un report qui paraît logique pour Usain Bolt. Le sprinteur jamaïcain, qui a récolté huit médailles d’or aux Jeux olympiques et retiré des pistes depuis 2017, estime que les organisateurs n’avaient pas d’autre choix.

« Il n’y avait pas d’autre issue »