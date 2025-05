Antoine Dupont avec une star, l’incroyable rapprochement !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Antoine Dupont est partout. Figure emblématique et mondiale du rugby français, le demi de mêlée est une référence sur les terrains, mais aussi en dehors. Ambassadeur de Volvic depuis quelque temps, le capitaine du XV de France s’est rapproché de Squeezie et de son groupe de gaming des Gentle Mates au début de l’année et plus récemment d’une star du football allemand en la personne de Kai Havertz.

Cela fait plus de deux mois désormais qu’Antoine Dupont est contraint de rester sur le carreau. La faute à un déblayage rugueux en sortie de ruck pendant le choc du tournoi des 6 nations entre l’Irlande et le XV de France à l’Aviva Stadium (42-27). Verdict : rupture des ligaments croisés du genou droit. Fin de saison pour le capitaine des Bleus et la star du Stade toulousain. Loin des pelouses, Dupont reste tout de même occupé de par l’ouverture de son restaurant familial avec son frère Clément : Chez Jean.

Antoine Dupont et Squeezie chez Volvic

Ou encore sa participation au concert des Enfoirés. Antoine Dupont a également été à l’honneur d’une publicité avec la marque de lessive Skip pour les capsules tout-en-1 ces derniers temps en collaboration avec son ami et coéquipier Anthony Jelonch. Ambassadeur de Volvic, le demi de mêlée du Stade toulousain rejoint par les Gentle Mates de Squeezie, l’équipe de gaming du vidéaste, notamment au début de l’année 2025 avec qui Dupont avait posé pour l’annonce, a également témoigner de la venue d’un champion d’Europe 2021 avec Chelsea : Kai Havertz.

Antoine Dupont avec… Kai Havertz

L’international allemand et attaquant d’Arsenal a tout juste retrouvé l’entraînement cette semaine après près de quatre mois d’indisponibilité pour blessure. Volvic a fait de Kai Havertz sa dernière recrue en date. Une incorporation à son équipe d’ambassadeurs qui s’inscrit dans la volonté de la marque du groupe Danone de faire s’entrechoquer des stars d’horizons et de disciplines différentes. En Angleterre, le rugby est également représenté chez Volvic, dans le paysage féminin. C’est Natasha Hunt, elle aussi demi de mêlée, mais avec la sélection anglaise et à Gloucester-Hartpury, qui est l’effigie de la marque.