C’est terminé pour Florent Manaudou, l’annonce choc

Florent Manaudou fait l’impasse. Actuellement dans le dur mentalement, le récent finaliste de « Danse avec les Stars » ne participera pas aux prochains championnats de France qualificatifs pour les Mondiaux. Selon le DTN Denis Auguin, le médaillé des derniers Jeux Olympiques de Paris a mis sa carrière entre parenthèses.

Apparu récemment sur M6, Florent Manaudou traverse une période noire, une chute dont il ne voit pas le terme. « Je suis en dépression. Les gens me parlent des jeux olympiques, qui étaient une parenthèse enchantée, dorée, joyeuse. Mais ça a eu une fin et la fin a engendré une dépression. Du coup quand maintenant on m’en reparle, ça me rappelle surtout que ça m’a mis mal après, donc je m’isole. Je n’aime pas trop qu’on me voit quand je ne suis pas bien » a confié le nageur. Depuis, il a tenté de se changer les idées en participant à Danse avec les Stars. Une aventure qui lui a visiblement fait oublier ses tourments. Mais pas au point de reprendre sa carrière de nageur.

Saison blanche pour Manaudou

Sans surprise, Florent Manaudou a pris la décision de zapper les championnats de France qui auront lieu du 14 au 19 juin à Montpellier. Il fera aussi l’impasse sur les Championnats du monde organisés à Singapour cet été. Selon le DTN Denis Auguin, Manaudou n’est pas dans les meilleures dispositions en ce moment.

« Il n’est pas nageur »

« Je l’ai eu par messages quelques jours avant la finale (de Danse avec les stars, ndlr). Pour le moment il n’est pas nageur, mais ce n’est pas quelque chose qu’il a complètement évacué. On n’en a pas reparlé depuis la fin de DALS. Mais ce qui m’importe, c’est que Flo aille bien, et ça a l’air d’aller mieux. On s’occupe aussi des athlètes quand ils ne nagent pas. Ils sont contents aussi, quand ils s’arrêtent ou qu’ils font une pause, que l’on soit auprès d’eux de temps en temps. Ne serait-ce que pour discuter ou pour un peu les conseiller, les aider » a-t-il déclaré sur RMC. On devrait retrouver Manaudou en 2026 à l’occasion des Championnats d’Europe en France. Son ultime défi.