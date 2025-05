Elsa Blois - Florent Manaudou : L’incroyable cliché qui enflamme les réseaux sociaux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis quelques heures, un incroyable cliché enflamme les réseaux sociaux. Le sulfureux influenceur Aqababe a publié un cliché de Michou, l’ex de la danseuse Elsa Bois, en compagnie de Lola Dumenil qui n’est nul autre que l’ex de Florent Manaudou. Les deux personnalités ont été aperçues ensemble au cours d’une soirée organisée à Cannes.

C’est un possible jeu de chaises musicales qui affole les réseaux sociaux depuis quelques heures. Selon plusieurs magazines peoples, Florent Manaudou se serait rapproché d’Elsa Bois durant leur aventure dans Danse avec les Stars sur TF1. Les deux tourtereaux n’ont pas encore officialisé leur relation, mais plusieurs sources indiquent qu’ils se côtoient dans la vie de tous les jours. « Merci pour tout Elsa. Grâce à Danse avec les stars mais surtout grâce à toi, je suis un homme changé et un peu plus danseur qu'avant » avait publié Manaudou après la finale de l’émission. Avant de se mettre ensemble, le nageur de 34 ans avait rompu avec Lola Dumenil, tandis qu’Elsa Bois avait officialisé la fin de son aventure avec l’influenceur Michou.

Elsa Bois et Michou avaient officialisé leur rupture

« Vous nous avez vu tomber amoureux l'un de l'autre et évoluer ensemble alors on se devait de vous le dire, on a juste préféré le garder pour nous le plus longtemps possible car il nous fallait du temps pour nous, pour digérer ce changement important et prendre le temps de l'annoncer à nos proches » avaient ils écrit sur les réseaux sociaux. Depuis, Michou se concentre sur ses activités sur sa chaîne Twitch, et sur la Kings League France.

Michou aperçu avec l'ex de Manaudou

Mais ce mardi, l’influenceur Aqababe a publié un cliché qui a beaucoup fait parler. Lors d’une soirée organisée à Cannes, Michou a été filmé en train de faire la fête avec une certaine Lola Dumenil. Depuis, les internautes se demandent ce que faisaient ces deux personnalités ensemble. Est-on en train d’assister à un amour naissant entre l’ex d’Elsa Bois et celle de Florent Manaudou ? Affaire à suivre...