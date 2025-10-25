Thierry Henry : Le rêve se réalise à Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un peu plus d’un an maintenant, l’équipe de France de football, dirigée alors par Thierry Henry, remportée la médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris. Une aventure exceptionnelle à laquelle Bradley Locko a pris part. Alors qu’ils sont nombreux à rêver des JO, ça a été une réalité pour le joueur de Brest, qui en garde de très bons souvenirs.

Ancien entraîneur des Bleuets, Thierry Henry s’est retrouvé à la tête de l’équipe de France olympique. Le champion du monde 98 était donc aux commandes, ayant réussi à aller chercher médaille d’argent. Ça n’a pas été simple, ayant dû faire avec de nombreux refus pour composer son groupe. Henry a malgré pu compter sur de très bons joueurs comme Bradley Locko. Le latéral de Brest était donc de la partie lors de ces JO à Paris qu’il n’oubliera pas de sitôt.

« L’ambiance qu’on avait était folle » Protégé de Thierry Henry aux JO 2024, Bradley Locko est revenu sur cette aventure rêvée par beaucoup. Pour Footmercato, le joueur de Brest a alors raconté : « J’ai gardé que des bons souvenirs, l’ambiance qu’on avait était folle, c’était des moments incroyables et la qualité des joueurs était tout aussi incroyable. Il y a plein de personnes qui rêvent de faire les Jeux, je les ai faits à Paris, dans ma ville ».