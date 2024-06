Rugby : Antoine Dupont est attendu à Roland-Garros !

Axel Cornic

Après avoir éclaboussé de tout son talent le rugby à XV, Antoine Dupont a également connu un franc succès à 7 avec deux médailles d’or, dont une victoire pour la finale des HSBC SVNS Series à Madrid. Un exploit qui force l’admiration et certains comme Yannick Noah le voient déjà s’adonner à des nouvelles disciplines l’année prochaine.

Il est tout simplement trop fort. Une semaine après avoir dégoûte le Leinster et offert au Stade Toulousain une sixième étoile en Champions Cup, Antoine Dupont a changé de discipline pour se mettre au rugby à 7. Et le résultat est le même, puisque le demi de mêlée a grandement participé au premier titre de l’histoire tricolore en finale des HSBC SVNS Series, raflant au passage le titre de meilleur Rookie de la saison.

Dupont en or

Forcément, le principal intéressé était très heureux après ce nouveau titre remporté cette saison. « Je pense qu'on mérite notre place et notre titre. Ça donne de la confiance à tout le monde » a expliqué Antoine Dupont, qui va désormais retrouver le Stade Toulousain pour les phases finales du Top 14, avant de se concentrer exclusivement sur les JO 2024. « L'objectif de l'or, on l'avait tous déjà évidemment. Ça va nous donner de la confiance. J'espère aussi un engouement pour ces Jeux. On aura besoin des supporters, de cette ferveur populaire qui j'espère nous portera ».

« Il faut que tu joues Roland l’année prochaine putaing !! »