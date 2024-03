Mbappé : Le coup de fil qui va tout changer ?

Jean de Teyssière

Le rêve de Kylian Mbappé est de participer aux Jeux olympiques, qui auront lieu cette année à Paris. Problème, cette compétition se situe en dehors des dates FIFA et n'oblige pas les clubs à libérer leurs joueurs. C'est le cas du Real Madrid, qui a informé la FFF qu'il ne libérerait pas Eduardo Camavinga et Ferland Mendy. Le son de cloche va être le même pour Kylian Mbappé s'il signe là-bas, mais Thierry Henry, le sélectionneur des espoirs, va de toute façon faire le tour des clubs pour discuter de la question.

Le feuilleton autour de la participation ou non de Kylian Mbappé aux Jeux olympiques est encore loin d'être terminé. Le Bondynois en rêve mais avait également prévenu que si son club y mettait son veto et qu'il était impossible de trouver un terrain d'entente, il comprendrait. Pour le moment, la porte semble s'être fermée même s'il existe encore un petit espoir pour lui.

Le Real Madrid dit non à la FFF

Par mail, le Real Madrid a envoyé sa décision à la Fédération française de football, qui avait sondé le club madrilène sur la possible convocation de deux de ses joueurs : « Concernant votre demande de documentation et l’éventuelle convocation de nos joueurs Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, nous avons le regret de vous informer qu’en raison du fait que les Jeux olympiques de Paris 2024 ne se dérouleront pas aux dates FIFA (…) notre club n’autorise pas la mise à disposition de ces joueurs. Nous vous demandons d’en tenir compte pour la convocation définitive qui aura lieu en mai 2024. »

JO 2024 : Le verdict tombe pour Mbappé https://t.co/2jRuVBwixB pic.twitter.com/Aw6BtmGb7l — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

Thierry Henry va rendre visite aux clubs