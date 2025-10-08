Léon Marchand à Paris : Le clan Mbappé appelé à la rescousse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui âgé de 23 ans, Léon Marchand a été la grande star des derniers Jeux Olympiques, qui ont eu lieu à Paris à l'été 2024. Devant son public, le nageur français a crevé, repartant avec 4 médailles d'or et une de bronze autour du cou. Marchand a ainsi passé dans une autre sphère, un changement auquel son entourage s'était préparé. C'est notamment pour cela que la mère de Kylian Mbappé avait été sollicitée.

Lors des Jeux Olympiques 2024 de Paris, les athlètes français et françaises ont fait un véritable carton, réussissant une très belle moisson de médailles. Dans la piscine de Paris La Défense Arena, Léon Marchand a vu toutes les caméras se braquer sur lui et pour cause. Grand espoir de la natation, le Français a été plus qu'au rendez-vous, remportant ainsi 4 médailles d'or et une de bronze lors de ces JO. Entré dans le coeur des Français, Marchand est devenu à cette occasion plus qu'un nageur et forcément, il a fallu se préparer à une telle célébrité.

« J’ai appelé Fayza pour lui demander comment elle vivait la célébrité de Kylian » S'il est difficile d'anticiper un tel changement, le clan Marchand avait choisi de prendre ses dispositions avant les Jeux Olympiques. C'est ainsi que la mère du nageur français avait appelé celle de Kylian Mbappé, Fayza Lamari. Présente pour la table ronde « Mères de champions » et rapportée par Le Parisien, Céline Bonnet, mère de Léon Marchand, a raconté : « Notre premier contact date d’avant les JO de Paris 2024. J’ai appelé Fayza que j’admirais pour lui demander comment elle vivait la célébrité de Kylian. Nous avons discuté une heure et demie ». De son côté, Fayza Lamari a elle fait savoir : « Bien sûr, je les ai mis en garde. Tout en évoquant les choses positives qui allaient arriver. Nous ne sommes pas préparées à devenir des personnalités publiques ».