JO Paris 2024 - Judo : Riner, Agbégnénou... Il dévoile les coulisses d'un incroyable moment

Au lendemain de son sacre olympique en simple, Teddy Riner a récidivé en décrochant la médaille d’or avec l’équipe de France au terme d’une incroyable finale contre le Japon. Menés 3-1, les Bleus ont pu compter sur Joan-Benjamin Gaba pour rattraper leur retard. Invité de RMC, il est revenu sur sa performance décisive.

« Je n'avais pas pris conscience que si je perdais c'était fini! »

« Je n'avais pas trop calculé le score, depuis la chambre d'appel je ne pensais qu'à Abe. J'ai vu qu'on avait perdu des combats, mais je n'avais pas pris conscience que si je perdais c'était fini! », a indiqué le Français, qui s’est imposé dans le golden score contre la légende Hifumi Abe.

« Je me dis « put*in, on est champions olympiques"! »

« Je n'ai jamais mis de ma vie cette technique. Je l'ai testée quelques fois à l'entraînement, parce que le mec qui me bat en finale des individuels (Hidayet Heydarov, ndlr) l'a mise en finale des championnats du monde. Ça m'a intéressé, ça avait l'air pas mal. Je l'ai mise deux ou trois fois à l'entraînement, je me suis dit que c'était le moment », poursuit Joan-Benjamin Gaba, qui a ensuite vu Clarisse Agbégnénou et Teddy Riner s’imposer. « Je vois Teddy, je n'ai pas douté une seule seconde! Je me retourne, je regarde MG (Maxime-Gaël Ngayap-Hambou, ndlr) je me dis « put*in, on est champions olympiques"! C'est impossible qu'il perde dans ma tête, je ne le vois pas perdre, ajoute-t-il. Je monte sur le tapis au moment du tirage, je me dis que c'est moi. Comme ça, je suis prêt. C'est tombé sur Teddy, ce n'est pas plus mal. Ça s'est passé comme dans un film ».