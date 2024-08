JO Paris 2024 - Natation : Léon Marchand dévoile les secret de son exploit

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Indéniablement, Léon Marchand aura été le héros de ces Jeux Olympiques 2024 à Paris. Le nageur français a éclaboussé l’événement de son talent, repartant avec pas moins de 5 médailles autour du coup dont 4 en or. Titré notamment sur 200m papillon, Marchand s’est offert un sacré exploit en battant le meilleur de cette discipline Kristóf Milák. Un exploit sur lequel est revenu le principal intéressé.

Il y des moments qui resteront gravés à jamais dans l’histoire des Jeux Olympiques et Léon Marchand devrait avoir sa place. Le nageur français a impressionné à domicile. Il avait notamment démarré très fort avec une médaille d’or sur le 400m 4 nages. Mais la moisson ne s’arrêtait pas là pour Léon Marchand qui avait notamment un grand rendez-vous avec l’histoire. En effet, dans la même soirée, l’athlète de 22 ans avait la possibilité de décrocher deux nouvelles médailles d’or en quelques heures. Et il l’a fait. En effet, Léon Marchand a enchainé les victoires en finale du 200 papillon puis du 200m brasse.

« Beaucoup de doutes parce que j’allais nager avec le meilleur du monde »

Mais c’est surtout lors de la finale du 200m papillon que Léon Marchand a marqué les esprits. Dans un duel face à l’ogre Kristóf Milák, le Français a été époustouflant. Avant les derniers 50m, Marchand était distancé et on pensait qu’il ne rattraperont jamais le Hongrois. Mais grâce à une coulée XXL et une dernière longueur incroyable, il a réussi à toucher en premier. Pour FranceTV, Léon Marchand est revenu sur cet exploit avec la médaille d’or au bout, avouant : « Je me suis levé avec peu d’énergie, j’avais mal aux jambes. Beaucoup de doutes parce que j’allais nager avec le meilleur du monde tout simplement. J’avais tellement envie de bien faire que j’avais plus de pression que les autres courses. C’était dans un endroit un peu spécial dans ma tête. Par contre, une fois que je plonge dans l’eau, là c’est énorme ».

« J’avais l’impression de ne pas être trop loin »

Evoquant également le retard qu’il a pu avoir sur son adversaire, Léon Marchand fait savoir : « Pour moi, il n’était jamais trop loin. J’avais l’impression de ne pas être trop loin. Je regarde la vidéo, je suis super loin, mais dans ma tête, je peux le faire. Du coup, je pars, je fais une grosse coulée, je sors à 14m. Tout le monde était en feu, je l’entends ».