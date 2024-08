JO Paris 2024 : Incroyable, Djokovic veut faire comme Teddy Riner !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour sa cinquième participation aux Jeux olympiques, Novak Djokovic a remporté la plus belle des médailles face à Carlos Alcaraz (7-6, 7-6). Le Serbe de 37 ans a désormais tout gagné, mais cela ne l’empêche pas de se fixer de gros objectifs pour l’avenir, avec les yeux rivés sur les prochains JO à Los Angeles, tout comme un autre géant et vétéran de sa discipline : Teddy Riner.

Alors que certains athlètes disputent leurs derniers Jeux olympiques à Paris, d’autres sont galvanisés par l'événement et s’imaginent poursuivre jusqu’en 2028, et ce malgré un âge avancé. Vainqueur de l’or en simple et en équipe, Teddy Riner veut notamment faire partie de la délégation tricolore à Los Angeles, et il en est de même pour Novak Djokovic, qui a remporté sa première médaille d’or dimanche contre Carlos Alcaraz (7-6, 7-6).

JO Paris 2024 : Djokovic s’en va sur un record légendaire ! https://t.co/rKgqJihcSq pic.twitter.com/KYTWmOyi8K — le10sport (@le10sport) August 5, 2024

« J'aimerais jouer à Los Angeles »

Devenu le champion olympique de tennis le plus âgé depuis le retour de la discipline 1988, à 37 ans et 74 jours, Novak Djokovic avait soif d’ambition après sa victoire dimanche, se projetant déjà sur les prochains Jeux olympiques. « J'aimerais jouer à Los Angeles », a-t-il lancé en conférence de presse, de quoi amuser l’un de ses proches, Victor Troicki, capitaine de la Serbie en Coupe Davis et proche de Djokovic. « Je ne sais pas s'il se moque à cause de mon âge (il aura 41 ans) ou parce qu'il se dit qu'il faut rempiler pour 4 ans avec moi », a enchaîné le Serbe. Si la sortie peut prêter à sourire et pourrait s’expliquer par l’euphorie, Novak Djokovic n’a pas attendu de décrocher l’or pour afficher son envie de participer à ses sixièmes Jeux olympiques. « Il n’est pas encore temps de penser aux Jeux Olympiques de Los Angeles, mais l’idée d’y participer m’excite bien sûr. J’adorerais les jouer », confiait-il déjà en mars.

Teddy Riner veut aussi en être

Et Novak Djokovic n’est pas le seul à faire abstraction de l’âge. Alors qu’il aura 39 ans pour les JO de Los Angeles, Teddy Riner compte lui aussi faire partie de l’événement. « Je vais tout faire pour y être, a prévenu le judoka tricolore sur le plateau de "Quels Jeux !". Franchement, quand on vit des moments comme ça, on n'a pas envie de s'arrêter. Je crois qu'il ne me reste qu'une cartouche, c'est Los Angeles. Promesse, après Los Angeles, c'est fini ».