Mercato : Jackpot à 80M€, le Real Madrid veut recruter ces trois joueurs !

Amadou Diawara

Après avoir recruté Kylian Mbappé lors de la dernière fenêtre de transferts, le Real Madrid prépare déjà le prochain mercato estival. En effet, le club merengue aurait programmé trois transferts en Premier League : Rodri (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et William Saliba (Arsenal). Pour financer une partie de ces opérations, Florentino Pérez compterait se servir des 80M€ qu'il devrait récolter grâce à la Coupe du Monde des clubs.

Lors du dernier mercato, le Real Madrid a réalisé le coup de l'été. En effet, le club merengue s'est offert les services de Kylian Mbappé, et ce, pour 0€. La star de 25 ans étant en fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG.

PSG : La malédiction continue pour le Qatar ? https://t.co/tNkQRdeBlG pic.twitter.com/lBXKs3FVJ0 — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

Le Real veut s'offrir Rodri, Alexander-Arnold et Saliba

Après avoir finalisé le transfert de Kylian Mbappé, le Real Madrid devrait se montrer plus actif lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, Florentino Pérez aurait déjà tout prévu pour son recrutement de l'année prochaine. D'après les indiscrétions de The Independent, le président du Real Madrid voudrait dépouiller la Premier League en recrutant à la fois Rodri (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et William Saliba. Et en cas d'échec avec l'international français, la Maison-Blanche devrait se tourner vers Cristian Romero (Tottenham).

Une enveloppe de 80M€ offerte au Real ?

Pour financer partiellement ces trois transferts, le Real Madrid aurait un plan. A en croire The Independent, l'écurie merengue compterait utiliser les 80M€ qu'il devrait empocher grâce à la Coupe du Monde des clubs.