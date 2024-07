JO Paris 2024 : Il fait comme Kylian Mbappé et vise du très lourd !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quintuple Champion du monde en titre, Léon Marchand aborde les Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’étiquette de favori sur le dos. Le nageur de 22 ans s’est rapidement imposé comme la nouvelle star française mais aussi internationale de son sport, au point de se retrouver comparé à Antoine Dupont ou bien Kylian Mbappé. Ce dernier a d’ailleurs joué indirectement un rôle important dans la carrière du prodige.

Il est l’une des plus grandes chances de médailles tricolores lors des Jeux olympiques de Paris 2024, et on comprend vite pourquoi lorsque l’on regarde le palmarès de Léon Marchand. À seulement 22 ans, le nageur français s’est déjà fait un nom dans son sport avec ses cinq couronnes mondiales et son record du monde du 400 m 4 nages obtenu l'année dernière, celui-ci étant jusqu’à ce jour du 23 juillet 2023 en possession de Michael Phelps. Une carrière jusqu’ici dans les bassins, mais également en dehors, Léon Marchand gardant la tête sur ses épaules malgré son statut de nouvelle star du sport français. Interrogé par le magazine L’Équipe, il révèle que les choix réalisés par Kylian Mbappé au début de sa carrière l’ont justement inspiré.

« Kylian n'est pas tombé dans ce piège de dépendre de personnes extérieures »

« Il a mis en place un système qui ressemble un peu au nôtre, avec sa maman qui gère beaucoup de choses. Ils ont décidé de ne pas engager trop de personnes pour s'occuper de tous les à-côtés, alors que Kylian, c'est quand même le footballeur le plus connu mondialement en ce moment, confie-t-il au magazine L’Équipe. Ils restent dans leur petit cocon et font les choses à leur manière, sans avoir recours à une agence qui chercherait à leur vendre des sponsors, des publicités... Kylian n'est pas tombé dans ce piège de dépendre de personnes extérieures. J'aime bien aussi sa façon de gérer son image, les prises de parole qu'il s'autorise. Forcément, il y a des critiques, mais parce que c'est du foot. Le monde entier a un avis sur lui, sur ce qu'il fait et comment il fait. Mais moi, ça m’inspire. »

Tout comme l’ancienne star du PSG, transféré au Real Madrid, Léon Marchand compte sur ses proches pour gérer avec précision sa carrière, de quoi lui permettre de se focaliser sur l'essentiel : « On forme un petit groupe avec ma mère qui s'occupe et préside ma société, mon père qui s'occupe des médias, et Carole (Bluzat, une amie de la famille), qui est avocate et gère mon image ou les contrats avec les sponsors. Il y a aussi Bob (Bowman, son entraîneur américain), qui est un acteur majeur. On est donc cinq, ce qui est assez restreint, mais ça suffit pour me protéger. Dans l'absolu, j'aurais envie de voir tout le monde, de faire plaisir à tout le monde. Voir le sourire des gens, c'est génial ! Ça me fait vraiment plaisir, mais je pourrais me laisser griser. Mes proches savent me rappeler à l'ordre, me dire de réduire le temps que je passe avec la presse, d'aller récupérer... Ensemble, on dessine un plan de carrière. Ça s'est fait assez naturellement après les Mondiaux de Budapest (en 2022). En gros, mon boulot se limite à ce que je fais dans l'eau ; eux s'occupent de tout le reste ! »

« On avait plein de questions à leur poser »

Léon Marchand a justement eu l’occasion de rencontrer Kylian Mbappé et ses proches pour discuter avec eux du sujet. « On a aussi rencontré sa famille, échangé avec sa mère. C’était avant les Championnats de France de l'an dernier. On avait plein de questions à leur poser, révèle le nageur. C’était super intéressant. Il a vécu ce que je traverse en ce moment, mais à une échelle complètement démesurée. Lui ne peut plus sortir, tout est planifié. Sa mère nous disait que quand il veut aller au cinéma, ils sont obligés de privatiser la salle. C'est terrible ! La spontanéité de sortir avec ses potes, s'asseoir en terrasse, il ne peut plus. En revanche, je constate qu'il a gardé ses potes, et ça me parle. » Autre point commun avec Kylian Mbappé, le tri ultra-sélectif des sponsors de Léon Marchand, dont l’image vaut de l’or. L’horloger Omega et la firme de luxe LVMH sont les seuls à ce jour à l'avoir convaincu.

« Ce n'est pas le chemin classique, mais ça correspond bien à mon caractère, s’explique Léon Marchand. Je suis très réservé. (Il sourit) Pour être honnête, il y a surtout le fait qu'en natation, on passe cinq heures dans l'eau par jour. On ne peut pas rater d'entraînements, et Bob ne me laisserait jamais en louper un pour un photo-shoot, une représentation, encore moins prendre un avion pour une quelconque obligation contractuelle. Ma priorité, c'est donc qu'il y ait le moins de contraintes possibles dans un contrat avec un sponsor. Il y a un autre aspect, c'est l'image que renvoie la marque. J'ai envie qu'elle me corresponde et que ça me donne du plaisir aussi. Il faut vraiment que j'en aie envie. Si je dois aller faire un shooting à New York pour vendre de la nourriture pour chiens, ça ne me fera pas kiffer. Si j'avais un chien, avec plaisir. (Il rit) Mais là, non... Il faut que ce soit corrélé avec ce que je fais. »

« L'or olympique, c'est un rêve »

Reste à voir désormais si Léon Marchand parviendra à réaliser l’un des rêves de Kylian Mbappé, briller lors des JO de Paris 2024 et ne pas céder à la pression sur ses épaules. « En terme de résultat, je veux gagner une course. L'or olympique, c'est un rêve, a-t-il prévenu dans un entretien accordé à Eurosport. Je pense que je peux essayer de le jouer dans 10 jours (ndlr : sur le 400 4 nages). Si ce n'est pas le cas, si j'ai un échec, ce sera une partie de ma carrière mais ça ne définira pas ma vie. Ce ne sera pas très grave. Mais des JO réussis, c'est une médaille d'or. Ce serait top. » Kylian Mbappé, lui, ne prendra pas part à l’événement malgré sa volonté de disputer le tournoi de football, la faute à une saison déjà bien chargée et la volonté du Real Madrid de ne pas mettre à disposition ses joueurs.