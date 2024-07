JO Paris 2024 : Football, rugby à 7… Les rendez-vous à ne manquer du 24 juillet

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si la cérémonie d’ouverture qui donnera le coup d’envoi officiel de ces Jeux Olympiques 2024 aura lieu vendredi soir, dès ce mercredi, on aura le droit aux premières épreuves de cette Olympiade parisienne. En ce 24 juillet, on pourrait ainsi assister aux première rencontres du tournoi olympique masculin de football ainsi que celui de rugby à 7. Le10Sport vous propose d’ailleurs ce qu’il ne faut pas rater en cette journée.

Deux des équipes de France les plus attendues de ces Jeux Olympiques vont débuter dès ce mercredi. Avant même la cérémonie d’ouverture de vendredi soir, les JO vont débuter en ce 24 juillet pour le groupe de Thierry Henry ainsi que la bande d’Antoine Dupont. Une entrée en lice, au même titre que d’autres nations, dans le tournoi olympique de football et celui de rugby à 7.

L’équipe de France de Thierry Henry entre en lice

Le début du tournoi olympique masculin de football donnera ainsi l’occasion d’assister aux grands débuts de l’équipe de France de Thierry Henry. C’est à 21h face aux Etats-Unis que les Bleus commenceront leur compétition.

De même, en ce mercredi 24 juillet, à 15h, ce sont l’Espagne et l’Argentine qui feront leurs débuts. La Roja affrontera l’Ouzbékistan tandis que l’Albiceleste devra se frotter au Maroc d’Achraf Hakimi, joueur du PSG.

La bande à Antoine Dupont aussi sur le pont

En parallèle du tournoi de football, les joueurs de rugby à 7 vont également débuter leur compétition. A cette occasion, on pourra voir Antoine Dupont et l’équipe de France entamer sa route vers une potentielle médaille d’or. Pour les Bleus, ça va débuter à 16h30 contre les Etats-Unis, puis à 20h contre l’Uruguay.

Parmi les autres favoris dans ce tournoi de rugby à 7, on retrouvera également l’Argentine à 16h contre le Kenya, puis face aux Samoa à 19h30. L’Irlande débutera elle à 17h30 contre l’Afrique du Sud puis à 21h contre le Japon. De même, on aura également le droit à la Nouvelle-Zélande face au Japon à 18h et à l’Afrique du Sud à 21h30.