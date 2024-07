JO Paris 2024 - Escrime : Romain Cannone et Sara Balzer pour le titre, d'autres médailles attendues

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Du samedi 27 juillet au dimanche 4 août, le Grand Palais abritera les meilleurs escrimeurs de la planète. C'est dans cet écrin hors du temps que les athlètes français vont tenter de remporter une médaille olympique. A Tokyo, il y a trois ans, les Bleus avaient rapporté cinq médailles, son meilleur bilan depuis 2004. Malgré les polémiques, la sélection tricolore fera-t-elle mieux à Paris ?

L’escrime français a traversé une tempête juste avant les Jeux Olympiques de Paris. Par où commencer ? Par le contrôle positif d’Ysaora Thibus, finalement blanchie après une longue procédure judiciaire ? Par le conflit ouvert entre l’encadrement français et les épéistes français ? Ou par la grosse polémique qui a suivi la non-sélection d’Alexandre Bardenet ? Vous l’aurez compris, la préparation n’a pas été optimale pour les escrimeurs français, qui tenteront à Paris de faire mieux qu’à Tokyo (cinq médailles, son meilleur bilan depuis les JO d’Athènes en 2004). Et les chances de médailles françaises dans cette discipline sont nombreuses.

Le Grand Palais, bientôt prêt pour ouvrir ses portes au public des Jeux 🏟️

Le joyau de la ville lumière accueillera les épreuves d'escrime et de taekwondo à partir du 27 juillet, et les épreuves de para taekwondo et d'escrime fauteuil à partir du 29 août✨

Un événement… pic.twitter.com/12Zgr4QhSa — Paris 2024 (@Paris2024) July 16, 2024

Cannone, Lefort... Les Bleus sont attendus

Il n’y a qu’à observer les résultats des derniers Championnats d’Europe organisés en juin dernier pour évaluer la puissance de l’escrime français. Avec huit médailles, dont quatre titres, la France a terminé deuxième au classement, juste derrière les Italiens. Couronné à Bâle, l’épéiste Luidgi Midelton sera de la partie. L’ancien champion du monde junior sera accompagné du tenant du titre Romain Cannone, qui avait crée la sensation à Tokyo, et de l’expérimenté Yannick Borel. Championne d’Europe en titre, l’équipe de France nourrit aussi de solides espoirs dans la compétition par équipes. En fleuret, les Bleus peuvent aussi espérer une médaille d’or. Leader de cette formation, Enzo Lefort convoite aussi la plus haute marche du podium lors de l’épreuve individuel, mais aussi par équipes.

L'heure de Balzer est arrivée ?

Chez les femmes, Sara Balzer s’avance comme la grande favorite. Spécialiste du sabre, la numéro une mondiale tentera de glaner sa première médaille olympique en individuel, elle qui avait déjà remporté la médaille d’argent en équipe il y a trois ans. Balzer pourrait même réaliser le doublé puisque les sabreuses françaises restent sur trois succès d'affilée en Coupe du monde par équipes.

En épée, l’ancienne numéro un mondial Marie-Florence Candassamy et Auriane Mallo-Breton, vice-championne d’Europe, tenteront de faire monter le drapeau tricolore sur la plus haute marche du podium. En fleuret, les regards vont se tourner vers Ysaora Thibus, véritable miraculée. Contrôlée positive, puis blanchie, elle s’est blessé au genou lors des derniers Championnats d’Europe. Un contretemps qui ne l’empêchera pas de fouler la piste du Grand Palais, prêt à vibrer pour ses Bleus.