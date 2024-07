JO Paris 2024 - Cyclisme : Alaphilippe, Laporte, Madouas et Vauquelin peuvent-ils créer la surprise face aux stars du peloton ?

Arnaud De Kanel

Alors que le Tour de France s’est achevé dimanche dans les rues de Nice, les coureurs concernés sont désormais tournés vers le prochain objectif de leur saison : les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dirigée par Thomas Voeckler, l’équipe de France visera bien évidemment la médaille avec Julian Alaphilippe, Valentin Madouas, Christophe Laporte et Kévin Vauquelin face aux cadors du peloton.

Le Tour de France a été bouclé avec brio par les 141 coureurs encore en lice dimanche. Une dernière danse pour la lanterne rouge du général Mark Cavendish, une dernière répétition avant les JO pour les Mathieu Van der Poel, Wout van Aert et autres Tadej Pogacar, tous favoris de l’épreuve en ligne.

Tour de France : Jackpot à 806 000€ pour la bande à Pogacar https://t.co/YK0SowF1tr pic.twitter.com/n4tirtaVlo — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

Un parcours taillé pour les Flandriens

Le tracé convient parfaitement aux adeptes des classiques flandriennes, et plus particulièrement du Tour des Flandres. Les 90 coureurs devront en effet escalader à trois reprises la Butte Montmartre. Ce tracé exigeant et long de 273 kilomètres affiche près de 2 800 mètres de dénivelé positif. Il faudra donc jouer de puissance, de ruse mais aussi de chance le 3 aout prochain car le moindre incident condamnera sans aucun doute le coureur touché. Le champion du monde Mathieu Van der Poel fait office de grand favori mais les outsiders sont nombreux. Son meilleur ennemi, Wout van Aert a notamment de grandes chances de ramener une médaille, au même titre que Remco Evenepoel, Mads Pedersen ou encore l’inévitable Tadej Pogacar. Vainqueur de trois étapes et du maillot vert, Biniam Girmay sera également à surveillé de près mais l’absence de coéquipier pour l’entourer ne jouera pas en sa faveur. A l’inverse, l’équipe de France pourra quant à elle compter sur quatre coureurs, le maximum autorisé.

Voeckler rêve de l'or

Trois d’entre-eux seront d’ailleurs au service de leur leader Julian Alaphilippe. L’ancien double champion du monde, auteur d’un très beau Giro en mai dernier, a montré qu’il savait encore gagner. Il sera épaulé par Christophe Laporte, Valentin Madouas et Kévin Vauquelin, vainqueur de la deuxième étape du Tour de France. « Si je vous dis qu'on vise l'or, on va me répondre que je n'ai pas les pieds sur terre ; si je vous dis qu'on veut faire dixième, je vais passer pour un petit bras. Si ça avait été une course de trois semaines, il est clair qu'on n'aurait pas pu viser de médaille. Mais sur cette course, j'y crois. Il faudra un peu de réussite mais notre état d'esprit sera, j'en suis sûr, irréprochable. On y va pour performer. Ramener une médaille, j'y crois, même si on sait à qui on fait face. Les mecs en face ne seront pas là pour enfiler des perles mais nous aussi, on a les dents qui rayent le parquet. Je n'ai aucun doute sur le fait que les gars se sacrifieront si besoin pour l'intérêt suprême de l’équipe », a déclaré Thomas Voeckler. L’ancien coureur de l’équipe Europcar nous a en effet habitué à ne jamais décevoir. Depuis qu’il est sélectionneur des Bleus, Voeckler a rapporté neuf médailles en seulement onze campagnes internationales, dont deux titres mondiaux.

Pour ce qui est du chrono, Kévin Vauquelin s’en chargera. Le vainqueur de la deuxième étape du Tour de France est en grande forme et il pourrait clairement jouer le bronze. Pour ce qui est de l’or et de l’argent, les deux breloques semblent promises à Filippo Ganna et Joshua Tarling.