JO Paris 2024 : C’est parti pour les Jeux, Riner et Karabatic dans la légende ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est parti pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ! Les épreuves de football et de rugby à 7 débutent ce mercredi, tandis que la cérémonie d'ouverture a lieu vendredi. Les Français essaieront de briller en battant le record de médailles qui date de 2008 à Pékin (43) et de titres qui est encore plus vieux puisqu'il faut remonter à Atlanta 1996 pour trouver trace des 15 médailles d'or. Mais deux athlètes seront particulièrement suivis à savoir Teddy Riner et Nikola Karabatic qui pourraient devenir les Français les plus titrés des JO d'été.

Très attendus, les Jeux Olympiques de Paris sont lancés ! Ce mercredi, ce sont les épreuves de football et de rugby à 7 qui débutent pour lancer les hostilités, alors que la cérémonie d'ouverture se déroulera vendredi soir sur la Seine. Par conséquent, pour les autres épreuves, il faudra attendre ce week-end, l'occasion de voir les premières chances de médailles françaises et non des moindres. Certaines légendes du sport français seront présentes et auront l'opportunité d'entrer encore un peu plus dans l'histoire olympique.

JO Paris 2024 - Handball : Tout ce qu’il faut savoir sur la compétition et sur la dernière danse de Nikola Karabatic https://t.co/XiqHhyUqYH pic.twitter.com/1nsFfUTW6J — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

Karabatic et Riner dans l'histoire ?

Parmi eux, deux seront à suivre à savoir Nikola Karabatic et Teddy Riner. Tous deux triples champions olympiques, ils ont l'occasion d'entrer dans l'histoire du sport français devenant les tricolores les plus titrés de l'histoire. Pour le moment, ce sont les escrimeurs Lucien Gaudin (1924 et 1928) et Christian d'Oriola (1948, 1952 et 1956) qui sont les seuls quadruples champions olympiques français de l'histoire de jeux d'été. Si les handballeurs décrochent la médaille d'or, Nikola Karabatic pourra donc les égaler après avoir remporté les tournois en 2008, 2012 et 2020. Tout comme Teddy Riner. Mais le judoka peut même devenir le sportif français le plus titré des Jeux d'été puisqu'il est engagé dans deux épreuves. D'abord en individuel chez les plus de 100 kg, mais également en équipe, ce qui pourrait lui permettre de devenir l'égal de Martin Fourcade, cinq fois champion olympique en Biathlon sur les Jeux d'hiver. Cependant, celui qui pourrait entrer dans la légende en une seule olympiade se nomme Léon Marchand. Le prodige de la natation est engagé sur cinq épreuve : 400 m 4 nages, 200 m papillon, 200 m brasse, 200 m 4 nages et relais 4x100 m 4 nages. Et il n'est pas du tout interdit de penser qu'il puisse décrocher cinq médailles d'or. Ce qui le propulserait immédiatement dans la légende.

Le record de médailles va-t-il tomber à domicile ?

D'un point de vue collectif aussi les Français sont attendus au tournant. A domicile, tout le monde espère que le record de médailles va voler en éclat ! D'autant plus qu'il commence à dater. Après la déception de Tokyo en 2021 où les Bleus n'avaient ramené que 33 médailles, soit le plus faible total depuis Barcelone en 1992 (à égalité avec 2004), du lourd est cette fois-ci attendu avec en point de mire les 43 breloques acquise à Rio en 2008. Un total record que les Français espère enfin faire tombé, tout comme celui de titres qui encore plus vieux. En effet, c'était à Atlanta en 1996 où dans le sillage d'une exceptionnelle Marie-Josée Pérec, les Bleus avaient décroché 15 médailles d'or. Une moisson dorée incroyable puisque l'équipe de France peine à faire décoller son total de titres olympiques et dépasse finalement assez rarement les 10 médailles d'or. Lors des quatre dernières olympiades, les Bleus se sont contentés de 7 sacres en 2008, 11 en 2012, 10 en 2016 et 2021. Cette année à Paris, les Tricolores chercheront donc à faire tomber la barre record et mythique des 15 médailles d'or, mais également des 43 breloques au total.