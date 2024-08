Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La France et les États-Unis s’affronteront en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, ce samedi à 21h30, lors d’un rematch de la finale de Tokyo 2021 qui promet d’être captivant. Alors que Team USA se prépare pour une deuxième finale olympique consécutive contre les Bleus, LeBron James a exprimé son enthousiasme à l’idée de défier Victor Wembanyama et son équipe.

Après la victoire des Bleus contre l’Allemagne (73-69) et la remontée de Team USA contre la Serbie (95-91) en demi-finales, la France et les États-Unis se retrouveront en finale pour les deuxièmes Jeux Olympiques consécutifs. LeBron James, figure emblématique de la sélection américaine, s’est réjoui d’avoir été mis à l’épreuve par les Serbes ce jeudi. Surtout, il dit avoir hâte de se mesurer à Victor Wembanyama et à ses coéquipiers samedi.

LeBron James, heureux d’avoir été « mis à l’épreuve » par la Serbie

Menée de 17 points par la Serbie de Nikola Jokic, Team USA a dû tout donner pour arracher une victoire in extremis à Bercy, ce jeudi, dans une atmosphère irrespirable. « Nous savions que ce serait difficile. C’était notre match le plus compliqué jusqu’à présent, et cela a demandé un effort total », a déclaré LeBron James, qui a dû se surpasser avec 16 points, 12 rebonds et 10 passes décisives. Avec Stephen Curry (36 points) et de Joel Embiid (19 points), l’ailier des Los Angeles Lakers en NBA a porté son équipe. « C’est une excellente chose d’être mis à l’épreuve. »

« Nous avons hâte d’affronter la France samedi »

« Nous ne sommes plus qu’à un match de notre objectif final. Donc nous avons hâte d’affronter la France samedi », a reconnu LeBron James, qui ne faisait pas partie de l’équipe qui a battu les Bleus en finale des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. « C’est la première fois que Wemby participe aux Jeux Olympiques, mais cette équipe joue ensemble depuis longtemps. Ils se nourrissent du public à domicile. Nous attendons ce match avec impatience. »

Alors qu’il a annoncé que cette campagne olympique serait sa dernière, l’enjeu est immense pour celui que beaucoup considèrent comme le meilleur basketteur de tous les temps. « J’ai 39 ans et j’entame ma 22e saison », a rappelé James. « Je ne sais pas combien de fois j’aurai encore l’occasion de me battre pour un tel accomplissement, de jouer pour quelque chose de grand et de participer à de grands matches. »

Stephen Curry : « Une nouvelle victoire samedi »

« Nous visons une nouvelle victoire samedi », a déclaré Stephen Curry (36 ans). « Ce match contre la Serbie nous a véritablement mis à l’épreuve. Il restera gravé dans les mémoires à cause du scénario et des circonstances, dans lesquelles nous avons été menés tout au long du match […] J’ai vu beaucoup de matches de Team USA, et celui-ci était spécial. »