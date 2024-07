JO Paris 2024 - Basket : La victoire des Bleus contre le Japon fait polémique

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Les Bleus se sont qualifiés ce mardi pour les quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 en battant le Japon (94-90). Mais l’action de Matthew Strazel, qui a marqué quatre points dans les dernières secondes du temps réglementaire pour forcer les prolongations, suscite la polémique. La décision arbitrale qui a permis au meneur d’égaliser est controversée.

La victoire de la France face au Japon (94-90) ce mardi n’aurait pas été possible sans le sauvetage in extremis de Matthew Strazel. Ses quatre points à dix secondes de la fin, avec un tir à trois points suivi d’un lancer franc, ont permis aux Bleus d’égaliser et de forcer les prolongations. Les cinq minutes débloquées par cette action, dominées par Victor Wembanyama, ont alors scellé leur victoire et leur qualification pour les quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Cependant, la faute qui a offert à Strazel son quatrième point suscite des polémiques. Après que les critiques aient fusé sur les réseaux sociaux, l’équipe japonaise a également contesté la décision arbitrale, sans laquelle elle l’aurait certainement emporté.

Yuki Kawamura : « Je pense qu’il n’y avait pas faute »

« Je pense qu’il n’y avait pas faute », a objecté Yuki Kawamura, l’auteur de la faute, interrogé par BasketNews après le match. Meilleur marqueur de l’équipe japonaise avec 29 points, l’arrière de 1,72 m a tout donné pour tenter d’offrir la victoire à son équipe, pour voir ses efforts gâchés par ce coup de sifflet. « Mais Strazel est un bon tireur. C’était un tir difficile et il l’a réussi », a-t-il tempéré.

JO Paris 2024 - Basket : Il rentre « le tir de sa vie » pour faire gagner les Bleus https://t.co/8tGmTTOtk3 pic.twitter.com/9JuQfSMZ9P — le10sport (@le10sport) July 30, 2024

Tom Hovasse : « Ça ne ressemblait pas à une faute, mais c’est ainsi »

« Ça ne ressemblait pas à une faute », a affirmé Tom Hovasse, l’entraîneur du Japon. « J’étais du mauvais côté de l’action, donc je n’ai pas vu s’il y avait eu contact. J’ai l’impression que notre meneur a essayé de garder ses distances. Mais c’est ainsi. L’arbitre a sifflé, le lancer franc est rentré, et nous sommes allés en prolongation. »

Un geste difficile à arbitrer

Le débat fait rage sur les réseaux sociaux, mais la question reste épineuse. Yuki Kawamura a visiblement posé sa main sur la hanche de Matthew Strazel au début de l’action, mais il est difficile de dire s’il y a eu poussée. Dans bien des cas, ce geste n’aurait pas été sanctionné et beaucoup de spectateurs estiment qu’il n’aurait pas dû l’être ici. Quoiqu’il arrive, la qualification française est désormais entachée par cette controverse.