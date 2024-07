Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La France de Victor Wembanyama a triomphé de justesse face au Japon (94-90) ce mardi, pour assurer sa qualification aux quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il a fallu compter sur un véritable miracle de la part de Matthew Strazel, qui a arraché la prolongation avec une action à quatre points à 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Héros du jour, le meneur de Monaco qualifie son action décisive de « meilleur moment de sa carrière ».

Matthew Strazel : « Le plus gros tir de ma carrière »

« C’est le plus grand moment de ma carrière, le plus gros tir de ma carrière pour l’instant, même si j’espère que je vais en vivre d’autres », a confié Matthew Strazel, auteur de 17 points, à BeBasket. « Mais mettre un tir comme ça pour arracher une prolongation devant 27 000 personnes, je pense que ça n’arrive pas tous les jours. »

« Ces tirs en partant vers la gauche, ce sont des tirs que j’aime bien », a raconté le meneur de l’équipe de France. « J’ai eu de la chance que ça tombe dedans. C’était le vide dans ma tête. J’étais super content, mais concentré sur le lancer derrière. Mettre un tir comme ça, si tu rates le lancer derrière ça ne sert à rien. »

Victor Wembanyama : « J’ai toujours su qu’il avait ce feu en lui »

« Matthew, je ne l’ai jamais vu reculer, peu importe le niveau », a pour sa part souligné Victor Wembanyama, meilleur marqueur des Bleus avec 18 points, dont 8 en prolongation. « Quand j’ai joué contre lui la première fois, j’avais 10 ou 11 ans, c’était Nanterre contre Marne-La-Vallée et c’était l'un des plus jeunes comme moi. Il avait déjà cette fougue et cette volonté d’être un leader et un scoreur. Franchement, depuis le début, j’ai toujours su qu’il avait cette personnalité et ce feu en lui. Ce feu ressort tout le temps dans les gros matches. »

« Sur le dernier tir, dans ma tête, je pense déjà à aller prendre le rebond », a continué Wembanyama. « Puis j’entends le sifflet, je regarde ce qui se passe et je cours vers Matthew pour le féliciter et lui donner de la force pour qu’il mette son lancer — même s’il n’en avait pas besoin. C’est le tir de sa vie et c’est une chance de l’avoir vécu en live. »