JO Paris 2024 - Basket : Kevin Durant continue d’écrire l’histoire de Team USA

Kevin Durant a inscrit son nom dans l’histoire des Jeux Olympiques ce mardi en devenant le meilleur marqueur de Team USA, surpassant la légendaire Lisa Leslie. Ses 494 points en carrière, après la victoire des États-Unis contre le Brésil en quarts de finale de Paris 2024, le rapprochent d’une place de choix dans l’histoire du basket international.

Kevin Durant est devenu ce mardi le meilleur marqueur de l’histoire de Team USA aux Jeux Olympiques. Avec 11 points dans la victoire des États-Unis contre le Brésil (122-87), l’ailier a dépassé Lisa Leslie, détentrice du record depuis les Jeux d’Athènes en 2004.

Avec 11 points lors de la victoire contre le Brésil en quarts de finale des JO de Paris 2024, Kevin Durant est devenu le meilleur marqueur de l’histoire des États-Unis aux Jeux Olympiques. Déjà détenteur du record masculin, il a désormais surpassé l’iconique Lisa Leslie, quadruple médaille d’or, et ses 488 points en carrière. Avec ses 494 points et potentiellement deux matches à jouer avant son départ de Paris, Durant consolide sa place dans l’histoire du basket.

« Les records sont faits pour être battus. Je m’y accrocherai jusqu’à ce qu’un autre grand joueur vienne me dépasser », a déclaré Kevin Durant sur les réseaux sociaux après son record, dans une publication accompagnée d’une photo de LeBron James et de ses autres coéquipiers de Team USA sur les marches de Bercy. « Lisa Leslie, tu es la référence absolue du basket. J’apprécie ton amour et ton soutien tout au long de ces dernières années. Maintenant, notre seule priorité est la médaille d’or. Allons la chercher les gars ! »

De son côté, Leslie a également tenu à féliciter la star de la NBA. « Félicitations KD », a-t-elle écrit sur X. « Je suis honorée que tu aies battu mon record olympique ! Notre dévouement à notre pays est gravé dans le marbre. Maintenant, va chercher une autre médaille d’or, mon ami ! Une équipe, un but : l’or ! »

