JO Paris 2024 : Argentine-Maroc, l’imbroglio qui a fait halluciner Messi

Ce mercredi, pour les débuts du tournoi olympique masculin de football, le Maroc a pris le dessus sur l’Argentine. Une victoire 2-1 des coéquipiers d’Achraf Hakimi actée au terme d’un incroyable scénario. De quoi susciter de nombreuses et vives réactions. Même Lionel Messi n’a pas échappé à ce qui est arrivé du côté de Saint-Etienne et du stade Geoffroy-Guichard.

Première journée des Jeux Olympiques et première polémique par la même occasion. C’est la rencontre de football entre le Maroc et l’Argentine qui a provoqué la polémique ce mercredi. Alors que les Marocains menaient 2-1, les Argentins avaient réussi à arracher le match nul dans les arrêts de jeu, à la 105ème minute. Mais voilà qu’alors que la rencontre a été arrêtée par la suite pendant près de 2 heures, suite à des jets de pétards, les joueurs ont fini par revenir sur la pelouse de Geoffroy Guichard pour que l’arbitre annule le but de l’Argentine pour hors-jeu. De quoi permettre au Maroc de s’imposer au final.

« Insolite »

Ce scénario rocambolesque a bien évidemment faire réagir le monde entier. A commencer par Lionel Messi. Derrière ses compatriotes, l’actuel joueur de l’Inter Miami s’est simplement fendu d’un mot sur Instagram, lâchant un « Insolite ».

« C’est le plus grand cirque que j’ai vu de ma vie »

Sélectionneur de l’Argentine lors de ces Jeux Olympiques, Javier Mascherano a lui aussi pris la parole suite au déroule des événements lors de cette rencontre face au Maroc. Il a alors poussé un coup de gueule sur ce qu’il venait de vivre, lâchant, rapporté par Footmercato : « C’est le plus grand cirque que j’ai vu de ma vie ».