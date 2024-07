JO 2024 : Wembanyama prépare du lourd et répond cash

Pierrick Levallet

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est pour ce vendredi. Certaines stars françaises seront naturellement attendues, comme Victor Wembanyama. Le joueur des San Antonio Spurs sort d’une excellente saison en NBA et sera donc surveillé par les autres équipes. Le géant français a alors répondu de manière très cash sur les attentes dont il faisait l’objet.

Si le coup d’envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024 a déjà été donné dans quelques sports comme le football ou le rugby à 7, la cérémonie d’ouverture aura lieu ce vendredi 26 juillet. Naturellement, l’équipe de France de basket sera attendue. Victor Wembanyama, qui sort d’une très bonne première saison en NBA avec les San Antonio Spurs, a d’ailleurs indiqué clairement qu’il visait la médaille d’or.

Wembanyama vise l’or aux Jeux olympiques de Paris 2024

« Bien sûr que je reste convaincu de cela. C'est basé sur quoi ? Sur ce que l'on vit tous les jours avec le groupe, les joueurs et le staff. C'est fondé sur notre marge de progression, que je sais énorme. Les défaites n'ébranlent pas du tout ma confiance en l'équipe. Même avant de rejoindre le groupe, de commencer la prépa, je n'avais aucun doute sur le fait que le parcours vers la victoire serait semé d'embûches. Le chemin n'est jamais celui auquel tu t'attends » a ainsi expliqué Victor Wembanyama dans un entretien accordé à L’Equipe.

«Je me concentre sur ce que mon coach me dit»

Victor Wembanyama, naturellement très attendu par les supporters et les autres équipes, a ensuite répondu très cash sur ce sujet. « Je suis fier de m'inscrire dans cette lignée, mais les attentes, cela ne m'atteint pas. Je ne pense qu'aux objectifs sportifs [...] Je me concentre sur ce que mon coach me dit et ce que mes coéquipiers pensent » a ajouté le joueur des San Antonio Spurs à L’Equipe. Le message est clair.