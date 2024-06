JO 2024 : Griezmann en «rêve», Thierry Henry attend le feu vert !

Thomas Bourseau

Antoine Griezmann va disputer sa sixième compétition officielle avec l’équipe de France cet été avec l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet). Se pourrait-il que l’attaquant de l’Atletico de Madrid puisse enchaîner avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Thierry Henry ? Il en rêve, mais attend la réponse de l’Atletico.

Thierry Henry va devoir soumettre sa pré-liste de joueurs sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ce lundi 3 juin. Dans ladite liste, le nom de Kylian Mbappé ne devrait pas y figurer au vu de la réticence de Florentino Pérez, président du Real Madrid, de céder sa recrue estivale phare à l’équipe de France olympique après un Euro avec les Bleus en Allemagne (14 juin-14 juillet).

«Griezmann ? Et bien j’aimerais bien savoir aussi»

Antoine Griezmann est un joueur qui n’a pas caché son désir de représenter le drapeau tricolore pendant les Jeux Olympiques de Paris cet été, qui se dérouleront officiellement du 26 juillet au 11 août, quand bien même le coup d’envoi du tournoi de football masculin sera donné dès le 24 juillet. Pour Tout le Spor t en mars dernier, le sélectionneur des Bleuets et de l’équipe masculine olympique qu’est Thierry Henry tenait le discours suivant. « Attentif aux appels du pied d’Antoine Griezmann ? Oui, après je me réveille encore une fois. Les questions que vous me posez là, je les ai dans le taxi, dans la rue, à l’hôtel : « alors c’est qui ? ». Et bien j’aimerais bien savoir aussi ».

«C’est un rêve, mais comme vous le savez, le joueur ne peut pas décider»