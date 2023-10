Un Français débarque en F1, il impresionne tout le monde

Arnaud De Kanel

La fin de saison approche en Formule 1 et elle permet aux écuries de tester leurs jeunes pouces. Hormis Théo Pourchaire, le tout jeune Isack Hadjar a roulé lors des essais libres au Mexique avec AlphaTauri. Et dans l'écurie de Daniel Ricciardo, on est déjà impressionné par son niveau de pilotage.

Isack Hadjar a débuté en Formule 1. Vendredi au Mexique, le jeune Français a participé à la première séance d'essais libres avec AlphaTauri, l'ancienne écurie de Pierre Gasly. « C’est le plus beau jour de ma vie ! assurait-il. Ma première expérience dans une F1 a été incroyable, alors je suis heureux. Il y avait tellement de choses à assimiler avec les procédures et le trafic que c’était un peu difficile au début. Mais j’ai rapidement pris le rythme et ma confiance a grandi », confiait le pilote de 19 ans. Et visiblement, AlphaTauri a été impressionné.

F1 : Coup de tonnerre à venir chez Red Bull ? https://t.co/lBvedc02yR pic.twitter.com/vZa3SKRJ8U — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

«Nous avons tous été impressionnés»

Franz Tost, le directeur de l'écurie, est plus que satisfait. « Je n’espère pas que ce soit le meilleur jour de sa vie, j’espère qu’il gagnera des courses et des championnats. Cela ne devrait pas être le plus beau jour de sa vie. Il a fait du bon travail, je dois dire. Nous avons tous été impressionnés par lui. Il était calme quand il est sorti en piste, il est sorti avec trois trains de pneus différents, le pneu prototype, le Medium et le Tendre. Et avec tous ces différents composés, je dois dire qu’il a vraiment fait du bon travail. Son feedback technique était également très bon, car si on le compare aux données, il existe une très forte corrélation. Et nous sommes vraiment impressionnés. Je pense qu’il sera bientôt en Formule 1 », a déclaré Franz Tost dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Isack Hadjar semble faire l'unanimité.

«Si le pilote se met la pression, il ne roulera pas bien»