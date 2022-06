Formule 1

F1 : Un projet «incroyable» pour le GP de France ?

Publié le 17 juin 2022 à 16h35 par Thibault Morlain

Le 24 juillet prochain, le Grand Prix de France de Formule 1 va de dérouler sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Toutefois, le contrat avec ce circuit prendra fin suite à cette édition 2022. Il n’est donc pas certain que l’on revoir la F1 au Castellet. En revanche, un nouveau Grand Prix de France pourrait voir le jour et c’est du côté de Nice que Lewis Hamilton, Max Verstappen et les autres pilotes pourraient se rendre à l’avenir.

Pour les saisons à venir, la F1 pourrait connaitre de grands changements au calendrier avec une refonte totale des différents Grands Prix. Ainsi, il est question que certaines courses actuelles puissent disparaitre, y compris certaines plus emblématiques comme le GP de Monaco, afin de laisser place à d’autres destinations. Cette année, cela a d’ailleurs été le cas avec la première édition du Grand Prix de Miami autour du Hard Rock Stadium. « Le calendrier pour l'an prochain se prépare. Avoir trente GP ne serait pas raisonnable. Notre option préférée serait de rester à 23 ou 24 courses. Et pour y arriver, vu les demandes, nous allons travailler sur le principe de la rotation. Pas seulement pour l'Europe mais aussi pour les autres pays », a notamment expliqué pour L’Equipe, Stefano Domenicali, patron de la Formule 1, concernant ces changements au calendrier de la saison. Et le Grand Prix de France tel qu’on le connait pourrait également être impacté. Actuellement, celui-ci se déroule au Castellet sur le circuit Paul Ricard. Mais le contrat prendra fin fin juillet et dans cette volonté de changement, le F1 pourrait donc ne pas revenir. Pour autant, la France pourrait encore être au rendez-vous du calendrier.

« Il y a un projet incroyable avec Nice »